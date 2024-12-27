شكرا لقرائتكم خبر عن "أجمل ذكرياتى فى 2024" دنيا عبد العزيز تستعيد ذكريات حملها بجلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز ذكريات حملها فى ابنتها "جودي" التى أنجبتها فى شهر أكتوبر الماضي، حيث شاركت جمهورها جلسة تصوير أثناء الحمل لتودع بها عام 2024 وعلقت عليها بقولها: "أفضل اللحظات فى 2024".

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها مصطفى كامل قد رُزقا بمولودتهما الأولى بعد قرابة عامين من زواجهما، وأطلقا عليها اسم "جودى" على اسم والدتها التى رحلت عن عالمنا منذ 4 سنوات تقريباً.



دنيا عبد العزيز

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز على مستوى المسرح كان مسرحية "زقاق المدق" والمأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.



الفنانة دنيا عبد العزيز فى جلسة تصوير أثناء حملها

تعد "زقاق المدق" رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.