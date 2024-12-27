شكرا لقرائتكم خبر عن حالة دعم لـ مى عز الدين قبل تصوير أول أعمالها "الحب كله" منذ وفاة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الدعم تلقتها الفنانة مي عز الدين من قِبَل محبيها ممن تعاطفوا معها عقب المحنة الشديدة التي تعرضت لها مؤخراً الممثلة في وفاة والدتها، إذ كانت ترتبط بها بصورة كبيرة وهو ما أثر عليها سلباً منذ وفاتها.

وقد انضمت مى عز الدين هذا الأسبوع إلى مسلسل الحب كله أمام الفنان آسر ياسين، نشر الفنان حاتم صلاح صورة لهما معاً عبر حسابه على موقع إنستجرام معلناً عن دعمه لها، وكتب: "نجمة النجوم مي عز الدين مستني أشوفك جدا في رمضان في مسلسل الحب كله حمد الله على سلامتك وربنا يصبر قلبك وبإذن الله تكسري الدنيا في رمضان".

وما إن نشر حاتم صلاح تلك الكلمات حتى انهالت عليه التعليقات من قِبَل معجبي ومحبي مي عز الدين ممن حرصوا على دعمها بتعليقات من عينة: "خبر كويس"، "ربنا يقويكي وتعدي المحنة دي"، "فنانة كبيرة" إلى غيرها من التعليقات التي حرصت على دعمها.



حاتم صلاح على انستجرام

آخر مشاركة لـ مي عز الدين فى الدراما

وكانت آخر مشاركة للنجمة مى عز الدين، في الدراما، بمسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

وكانت النجمة مي عز الدين قد غابت عن تشييع جنازة والدتها فى الـ23 من نوفمبر الشهر الماضى، التي أقيمت بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، وأكد مصدر مقرب منها وقتها لـ"الخليج 365" أن مي تعرضت لأزمة وانهيار عصبي بسبب رحيل والدتها، وتم إعطاؤها حقن تهدئة وهو سبب غيابها عن الجنازة".