شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مسرح نقابة الممثلين بالإسكندرية.. وأشرف زكي: نعد بمسرح يليق بالفن المصري والان مع تفاصيل الخبر

بدأت اليوم الجمعة أعمال تطوير مسرح نقابة المهن التمثيلية في الإسكندرية، وفي تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، قال الدكتور أشرف زكي إنه يعد جمهور الإسكندرية وفناني مصر بمسرح يليق بهم وبالفن المصري.



مسرح نقابة المهن التمثيلية

وأضاف الدكتور أشرف زكي، أن تسلم المسرح حلم وتحقق، وأن كراسي المسرح عمرها 100 سنة وبالتالي المسرح سيكون أمانة في عنق النقابة، موجها الشكر لاندريا زكي والقس محسن نعيم لتسهيل إجراءات تسلم المسرح من الكنيسة الإنجيلية.

وكان احتفل الدكتور أشرف زكي ببدء تصوير النجمة روجينا لمسلسلها الجديد "حسبة عمري" الذى تنافس به في موسم رمضان 2025، وهو من تأليف محمود عزت وفكرة وإخراج مى ممدوح.

واحتفلت النجمة روجينا ببداية التصوير بتقطيع تورت تحمل اسم المسلسل، وبحضور أغلب صناعه.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.