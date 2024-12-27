شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلادها.. ألفت سكر موهبة استثنائية برعت فى تقديم دور الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد ظهورها على الشاشة تشعر وكأنك تعرفها منذ زمن، لعل براعتها في أدوار الأم كانت لها تأثير حيث رسخت في أذهاننا بأنها بمثابة أم أو خالة أو الجارة الطيبة التي نلجأ إليها، هي الفنانة ألفت سكر، والتي يعد اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر، عيد ميلادها.

ولدت الفنانة ألفت سكر في سوريا، وهي شقيقة الفنانة ملك سكر، منذ دخولها مجال الفن أثبتت نفسها وأثبتت موهبتها، وبالرغم من ذلك لم تحظى يوما بدور البطولة، فظلت محصورة في الأدوار الثانوية خاصة دور الأم، وبذكاء يحسب لها جعلت سكر هذا الدور التي إعتادت على تقديمه علامة مميزة في مشوارها فلم تجد دورا تقدمه يشبه الأخر.

بدأت سكر مسيرتها الفنية بعدما تزوجت من الفنان الكبير الراحل وحيد سيف، وقدمت خلال تلك المسيرة مايقرب من 260 عملا فنيا، لعل أبرزهم فيلم" البيه البواب"وفيلم" الباشا تلميذ" و" البيضة والحجر" و" شادر السمك" و" إحكي ياشهرزاد" وغيرهم من الأعمال التي تركت بصمة خلال المشاهد. فبعدما أنفصلت ألفت سكر عن زوجها الراحل وحيد سيف، قررت أن تكرث حياتها لإبنها الوحيد أشرف سيف، الذي عمل في الفن هو أيضا، وألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأصبح في فترة ما من أهم الفنانين الموجودين على الساحة.