شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان محمود مسعود بعد 4 سنوات من رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة زوجة الفنان الراحل محمود مسعود بعد رحلة مع المرض، لتلحق بزوجها الراحل بعد 4 سنوات من وفاته، وتقدمت النقابة للفنانة إيمان مسعود، وللأسرة بخالص العزاء.

وكان الفنان محمود مسعود توفي في 11 يونيو 2020 بأحد مستشفيات القاهرة إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل محمود مسعود كضيف شرف فى ‏مسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا، وجسد مسعود دور والد - ‏شيرين - تلك الشخصية التى جسدتها جومانا مراد، ومات خلال الأحداث ‏غاضبًا عليها.‏

وكانت مشاهده عبارة عن فلاش باك تجمعه بابنته "شيرين"، وهو يطردها ‏من المنزل بعد أن كشفت لأسرتها عن أن خطيبها سافر ولن يتزوجها.‏