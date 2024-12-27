شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم الأرض السودا فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف النجمان كريم عبد العزيز وياسمين صبرى تصوير أحداث فيلمهما الجديد الأرض السودا خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل، حيث توقف تصوير العمل حالياً بسبب انشغال كريم عبد العزيز بعمل آخر خارج مصر، وفور الانتهاء منه سيعود إلى فيلم الأرض السودا.

فيلم الأرض السودا من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، ومقرر عرضه فى صيف 2025، وهو من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة فى مدينة الجونة.

ويجسد كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم الأرض السودا شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، تتعرف على كريم العزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.

ويكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سوياً فيلم بيت الروبى الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمعه مع بيتر ميمي بعد عملهما في 3 مسلسلات أيضاً هي الاختيار الجزء الأول والثاني والحشاشين.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى فى السينما، فيلم أبو نسب الذي تم طرحه نهاية ديسمبر 2023، وجمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.