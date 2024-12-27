شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس هولت: كدت أتعرض لهجوم من الذئاب أثناء تصوير فيلم Nosferatu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى نيكولاس هولت اندماج الحياة الواقعية مع الخيال خلال تصويره فيلم Nosferatu، الذى طرح في دور العرض حول العالم في 25 ديسمبر الجارى.

حيث صرح هولت قائلا: "أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم الرعب Nosferatu، كنت أهرب من الذئاب، وشعرت بالخوف بشكل حقيقى، ونسيت أننى أقوم بالتمثيل للحظات".

وتابع هولت قائلا: "مع استعداد القائمين على التصوير لتصوير المشهد، كان لزاماً على فريق العمل منع الذئاب من الاقتراب منى، حيث أننى كنت أركض في مكاني في محاولة منى للشعور بالإثارة قبل التصوير، وما يفصلهم عنى هو الحبل الذى يقيدهم فقط، وشعرت بالخوف من منظرهم".

وأضاف هولت أنه في إحدى اللقطات، تمكن بالكاد من الخروج من النافذة بينما كانت الذئاب تجري وراءه، وأشار إلى إن تلك اللقطة كانت غير صالحة للاستخدام، لأن المخرج روبرت إيجرز أخبره أنه صنع وجهاً سخيفاً، إلا أن هولت أكد له أن هذا هو تأثير الخوف الحقيقى الذى شعر به.

ويقوم ببطولة فيلم Nosferatu بجانب هولت كل من ليلي روز ديب وبيل سكارسجارد وويليم دافو وإيما كورين.