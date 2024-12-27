شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأوبرا تحيى ليلة فى حب أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بعنوان "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر (فصل الرق)، قيادة وتدريب الفنان إيهاب عباس، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة بمعهد الموسيقى العربية.

يصاحب الحفل التخت العربى بقيادة الفنان إيهاب عباس ويشمل مجموعة من الأعمال الخالدة لسيدة الغناء العربي منها: ألف ليلة وليلة، سيرة الحب، للصبر حدود وبعيد عنك.. أداء ملك سعيد، حبيبة حسين، نهى المصرى، إيمان منصور، إلى جانب فقرة للعزف المنفرد لقائد الحفل إيهاب عباس.

ويضم التخت العربى العازفين وليد حسن (قانون)، وليد سلامة (عود)، ممدوح سرور (ناي)، أحمد عبد العزيز (تشيللو)، نصر الدين (كمان)، أحمد عويس (كونترباص)، عبد الرحمن حديدة، نيفين نبيل، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، محمد يوسف، مريم أشرف، ممدوح الزيني، سعيد المغربي، كيرلس (رق).

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تمت إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.