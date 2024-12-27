شكرا لقرائتكم خبر عن آرون تايلور جونسون: ابتعدت عن شرب الكحوليات بسبب Kraven The Hunter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى آرون تايلور جونسون عن ابتعاده عن شرب الكحوليات أثناء تحضيره لـ فيلمه الجديد Kraven The Hunter، الذى طرح يوم 12 ديسمبر الجارى، وأكد قائلا: "لقد كان نظامي الغذائي صارمًا للغاية؛ لم أستطع تناول أي من الأطعمة التي أفضلها مثل البيتزا والمكرونة".

وتابع جونسون: "بالإضافة إلى أننى ابتعدت عن تناول الكحول لمدة عامين أثناء تصوير Kraven The Hunter، ولم أشرب قطرة كحول لمدة عامين. ابتعدت عن الطعام الردىء وكنت فى أفضل حالة ممكنة".

وأشار جونسون: "كان على أن أفقد وزنى بشكل طبيعى، لأتمكن من تقديم الكثير للشخصية، خاصة أنه كان على أن أكون مستعدًا ومُهيأً بطريقة تمكننى من اكتساب كتلة عضلية بسرعة مرة أخرى والتدريب".

فيلم Kraven The Hunter يدور مع بدأ علاقة كرافن المعقدة مع والده القاسي، نيكولاي كرافينوف، في اتخاذه مسار الانتقام مع عواقب وحشية، مما يحفزه على أن يصبح ليس فقط أعظم صياد في العالم، ولكن أيضًا أحد أكثر الصيادين خوفًا.