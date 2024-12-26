شكرا لقرائتكم خبر عن محمود توفيق بروديوسر ما وراء الحشاشين: صورنا الفيلم فى أماكن تصوير المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قناة الوثائقية اليوم الخميس عرض الفيلم الوثائقي ما وراء الحشاشين، وذلك في العاشرة مساء، ومن جانبه قال محمود توفيق بروديوسر الفيلم، لـ"الخليج 365" إن المشروع استغرق حوالي 9 شهور كتحضير وبحث وتدقيق في المراجع وتصوير ومونتاج، وإن فريق الفيلم حرص على تصوير العمل في نفس ديكورات مسلسل الحشاشين، حيث تم إعادة إحياء الديكورات للتناسب مع أجواء الفيلم الوثائقي.

وأضاف محمود توفيق أنه تم تصوير الفيلم في رمضان الماضي داخل ديكورات المسلسل واستكمال باقى اللقاءات من بعض الدول العربية، مؤكدا أن تصوير الفيلم تم بكاميرات 4d وهي الكاميرات التي تمنح الصورة نفس خصائص الصورة التي ظهر بها المسلسل، وهو الأمر العادي بالنسبة للقناة الوثائقية حيث يتم تصوير الأعمال بنفس الكاميرا ليخرج العمل بروح سينمائية.

يوثق الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، مراحل صناعة وإنتاج أحد الأعمال الدرامية المهمة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مسلسل "الحشاشين"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024. ويتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين، مستعرضًا بعض الجوانب الفنية على مستوى الكتابة، والتمثيل، والإخراج، واستخدام أحدث تقنيات التصوير، والديكور، والجرافيك، ويربط بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة "الحشاشين" في نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي المستوحى من التاريخ الذي عبّر عنه صُناع المسلسل.

كما يقدم الفيلم الوثائقي تحليلاً دينيًّا وسياسيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا لشخصية "حسن الصباح"؛ مؤسس تلك الفرقة، وكيف أثرت أفكاره ومخططاته في كثير من الجماعات المتطرفة التي ظهرت لاحقًا، والتنظيمات الإرهابية المعاصرة. وتم تصوير الفيلم داخل ديكور مسلسل "الحشاشين" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مع عدد من النقاد والكُتاب والخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات خارج القاهرة بين عواصم عدة دول.