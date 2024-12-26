شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل 2 Squid Games رحلة فى السلوك البشرى تحت الضغط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجاوز الموسم الثانى من مسلسل Squid Games فكرة اللاعبين فقط، وهذه النقطة تعد من أكثر الجوانب المثيرة للاهتمام في الموسم الثانى من العمل، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، بالتزامن مع طرح العمل على منصة نتفليكس.

ويتابع الجمهور في الموسم الثاني من مسلسل Squid Games رحلة الجندي الوردي نويول (بارك جيو يونج)، وبينما يحفز المشاركين الوعد بمليارات الدولارات، اختار الجنود، الذين يبدو أنهم غير مهتمين بطبيعة اللعبة الشريرة، العمل لصالح الرجل الأمامي لأسباب أخرى.

كما يتناول الموسم الثاني من مسلسل Squid Games السلوك البشري تحت الضغط الشديد ومواقف الحياة والموت، ويوضح الموسم الثاني أيضًا مدى سهولة إلحاق الألم والعنف بالآخرين عندما يشجعهم جزء من القوة.

بالإضافة إلى تقديم وجهات نظر مختلفة للجمهور فى البطولة يوضح الموسم الثاني من Squid Games أيضًا سرعة التحول البشرى ورفع المستوى للحفاظ على مكانتهم، وذلك على الرغم من عودة سيونج جي هون (لي جونج جاي)، بخطة وخريطة طريق، مدعومة بأموال غير محدودة، إلا أنه يتعلم بقسوة وبسرعة أن المشرفين على اللعبة أصبحوا أكثر سادية.



Squid Games

وكانت قد كشفت منصة نتفليكس عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun و Wi Ha-Jun و Gong Yoo.

وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الآن لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.



Squid Games



2 Squid Games



Squid Games



2 Squid Games



Squid Games