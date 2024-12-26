وفاة نجم Baby Driver بحادث مأساوي عن 16 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قُتل نجم فيلم Baby Driver في حادث مأسوي وغامض، حين لاقى هدسون جوزيف ميك حتفه عن عمر ناهز 16 عاماً، عقب سقوطه من سيارة متحركة.

وفي التفاصيل، أدخل هدسون جوزيف ميك إلى المشفى بحالة طارئة، بعد إصابته بجروح بليغة مساء 19 كانون الأول (ديسمبر) في مسقط رأسه فيستافيا هيلز في ألاباما، قبل أن يفارق الحياة في أقل من 48 ساعة.

وجاء في نعي الراحل من قبل أسرته: “قلوبنا محطمة لمشاركة خبر عودة هدسون ميك إلى منزله ليكون مع يسوع الليلة. كانت سنواته الستة عشرة على هذه الأرض قصيرة للغاية، لكنه حقق الكثير وأثّر بشكل كبير في كل من التقى به. كان محاطاً بالأصدقاء والعائلة وحضور ربّه ومخلّصه يسوع المسيح. كان هدسون متبرعاً بالأعضاء، وعائلته تشعر بالراحة لمعرفتها أنه سيستمر في مساعدة الآخرين لسنوات قادمة”.

وأضاف البيان: “كانت شخصية هدسون فريدة من نوعها. كان واثقاً من نفسه، ومقتنعاً بمعتقداته، وعفوياً، وسريع البديهة. لم يسمح أبداً للحقائق بالوقوف في طريق قصة مضحكة، وكان يحب المزاح الودي”.

واختُتم بيان العائلة المفجوعة بالقول: “كان أيضاً ممثلاً بارعاً. عمل في العديد من الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية الرئيسية، بعضها سيصدر في عام 2025. لقد أحبّ قضاء الوقت مع المجموعة والحصول على فرصة لمعرفة أسماء وقصص كل عضو في فريق التمثيل وطاقم العمل”.