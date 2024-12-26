وزير الإعلام يكرّم وليد توفيق: نجوم صنعوا مجد تلفزيون لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، الفنان اللبناني وليد توفيق، خلال لقاء خاص في مكتبه بالوزارة، وذلك ضمن مبادرة لتكريم مجموعة من النجوم الذين ساهموا في صنع تاريخ ومجد تلفزيون لبنان.

وأعرب توفيق عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: “أشعر بفخر كبير أن يتم تكريمي في عهد الوزير زياد المكاري، الذي أعتبره أخاً عزيزاً قبل أن يكون وزيراً. هو إنسان يشبهني ويشبه كل لبناني بأصالته وطيبته وانتمائه لبلده”. وأضاف: “هذا التكريم لا يمثلني فقط، بل يرمز إلى تقدير كل فنان لبناني ساهم في رفع اسم لبنان فنياً”.

وفي ختام حديثه، وجه توفيق أمنياته بميلاد مجيد للبنان واللبنانيين، متمنياً أن يحمل العام الجديد الأمل والسلام لهذا الوطن.