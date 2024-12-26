شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سعيد: معركة صناعة الوعى مستمرة والوثائقيات تواجه التطرف الدينى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب والمخرج شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لـ الخليج 365، تعليقا على تقديم الفيلم الوثائقى ما وراء الحشاشين، والذى يعرض اليوم الخميس فى العاشرة مساء، إن الوثائقيات التى تقدمها القناة الوثائقية عن قوة مصر الناعمة، هى محاربة للإرهاب والتطرف الدينى، مشيرا إلى أن تلك الأعمال شكل من أشكال مقاومة الفكر المتطرف، لأن المتطرفين كارهون للحياة والفن، ولابد أن نظل نكافح ذلك الفكر.

وأشار شريف سعيد إلى أن الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة في خصومة مع الحياة، ولذلك معركة صناعة الوعي مستمرة، موضحا أن الإخوان الإرهابية لا يمتلكون سوى سلاح السخرية من المنجز منذ عام 1928 وحتى الآن وبالتالي الحرب مستمرة، خاصة أنهم يعملون على تغيير الصورة الذهنية وتزوير التاريخ، خاصة أنهم يرفعون شعار قال الله وقال الرسول وبالتالي يستطيعون أحيانا في اختراق العقول وتجد الحقيقة تاهت وسط التزيف.

وأكمل شريف سعيد أن مسلسل الإمام الشافعي، شاهدنا فيه كيف طور الشافعي من فكره من العراق إلى مصر وبالتالي فلسفة الرجوع في الرأي والمراجعة أمر ضد فكرهم مثل مسلسل الحشاشين، فهم يزورون التاريخ ويقولون عن واقعة المنشية إنها مسرحية، وأن زينب غزالي مناضلة وكشك رجل دين وسيد قطب رجل دين.