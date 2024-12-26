شكرا لقرائتكم خبر عن إمام أحمد معد الوثائقى ما وراء الحشاشين: العمل استغرق 9 شهور للخروج للنور والان مع تفاصيل الخبر

قال إمام أحمد مسئول إعداد وكتابة الفيلم الوثائقي ما وراء الحشاشين، لـ"الخليج 365"، إن العمل على الفيلم استغرق 9 شهور للخروج إلى النور، حيث يعرض اليوم الخميس في العاشرة مساء على قناة الوثائقية.

وأضاف إمام أحمد أن تقديم عمل وثائقي عن مسلسل الحشاشين برعاية الشركة المتحدة هو أمر شديد الأهمية لقضيته التاريخية، وللربط بين الماضي وما نعيشه حاليا من توترات في الإقليم.

وأشار إمام أحمد إلى أن الحشاشين فكر لا يزال نعيش فيه ونشاهده في دول من حولنا، ومصر خاضت حربا على الإرهاب والتطرف.

ويعرض على شاشة الوثائقية، اليوم الخميس، الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين"، وهو رحلة وثائقية بين التاريخ والإبداع.. كيف نشأت فرقة الحشاشين؟ ومَن حسن الصباح؟ وما العلاقة بين حشاشى الأمس وحشاشى اليوم؟

يوثق الفيلم الوثائقي "ما وراء الحشاشين" مراحل صناعة وإنتاج أحد الأعمال الدرامية المهمة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مسلسل "الحشاشين"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا داخل مصر وخارجها، خلال عرضه في شهر رمضان الماضي 2024. ويتناول الفيلم رحلة خروج المسلسل إلى النور على مدى عامين، مستعرضًا بعض الجوانب الفنية على مستوى الكتابة، والتمثيل، والإخراج، واستخدام أحدث تقنيات التصوير، والديكور، والجرافيك، ويربط بين الوقائع التاريخية لنشأة فرقة "الحشاشين" في نهايات القرن الحادي عشر الميلادي، والخيال الدرامي المستوحى من التاريخ الذي عبّر عنه صُناع المسلسل.

كما يقدم الفيلم الوثائقي تحليلاً دينيًّا وسياسيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا لشخصية "حسن الصباح"؛ مؤسس تلك الفرقة، وكيف أثرت أفكاره ومخططاته في كثير من الجماعات المتطرفة التي ظهرت لاحقًا، والتنظيمات الإرهابية المعاصرة. وتم تصوير الفيلم داخل ديكور مسلسل "الحشاشين" بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، مع عدد من النقاد والكُتاب والخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى إجراء بعض المقابلات خارج القاهرة بين عواصم عدة دول.