شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نقابة المهن الموسيقية فى واقعة ضبط حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة العامة للمهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن النقابة العامة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء عاملين أو حاصلين على تصاريح سنوية أو ربع سنوية، وذلك وفقًا للقانون الذي ينظم ممارسة المهنة.

وأكد الدكتور عبد الله فيما يخص قرار القبض على المطرب حمو بيكا، وبحيازته سلاح أبيض قائلا إن النقابة تكلف الشئون القانونية بمتابعة أي أزمات قانونية قد تواجه من يخضعون لقانون النقابة، باستثناء القضايا المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة أو المخدرات، وذلك تماشيًا مع التصريحات السابقة لنقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل. وأوضح أن النقابة تقدم هذا الدعم في حال طلب أهليه العضو أو أحد من ذويه.

من ناحية أخرى، تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض، التحقيق مع مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة صدور أحكام قضائية ضده، وحيازة سلاحين أبيض، حيث كشفت التحريات أن المتهم كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.