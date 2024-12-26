شكرا لقرائتكم خبر عن إمام أحمد معد الوثائقى ما وراء الحشاشين: اعتمدنا على مصادر تاريخية ووثائق والان مع تفاصيل الخبر

تشهد قناة الوثائقية اليوم الخميس، عرض الفيلم الوثائقي، ما وراء الحشاشين، ومن جانبه قال إمام أحمد مسئول إعداد وكتابة الفيلم، إن قناة الوثائقية كانت مهتمها منذ اللحظة الأولى لعرض مسلسل الحشاشين تقديم عمل وثائقي يجمع ما بين الدراما والتاريخ، ويرصد التفاصيل الفنية للعمل الدرامي المستوحى من التاريخ "الحشاشين"، بداية من تأسيس فرقة الحشاشين لحسن الصباح والسياق التاريخي لفرق العنف في التاريخ وربطه بحشاشين اليوم، كون أن هناك تشابها كبيرا بين العنف فيما مضى وفي الوقت الحاضر، حيث يمارس بنفس الفكر والمنهج.

وأشار إمام أحمد إلى أن الفيلم الوثائقي ضم ضيوفا متنوعين يتناولون الرواية التاريخية والوضع في الإقليم، والتحليل النفسي، سواء من عرب أو مصريين، حيث شاركت من تونس فاطمة الشريف ومن السعودية عمر جاسر ومن العراق كريستيانا.

الكتابة مصادر تاريخية موسوعة الكامل في التاريخ وكتاب فاطمة الزهراء والفاطميون لعباس محمود العقاد ودولة النظرية وفضائح الباطنية للغزالي وكتاب سيرة مولانا المنسوب لحسن الصباح وكتاب ستيشيلو دا بيزا "رحلات ماركو بولو"، وكتاب برنارد لويس "الحشاشون" إلى جانب بعض الوثائق بخط اليد.