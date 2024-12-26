شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى عن بوست "قلبى موجوع وببكى بحرقة": أنا بخير ومعنديش تعليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف دسوقي لـ"الخليج 365" عن منشوره الأخير الذي كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن قلبه موجوع ويبكي بحرقه: "أنا بخير الحمد لله ومعنديش تعليق على المنشور".

وكشف الفنان شريف دسوقى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن شعوره خلال الفترة الحالية، حيث قال: "اعتراف أنا قلبى موجوع وجع عمره ما عدى عليا قبل كده.. أقسم بالله، كنت بشوف جملة بيكتبوها بعض الأصدقاء على صفحتى إنه نفسه يتحضن ويتطبطب على قلبه.. وحد يقولى إنت كويس يا شريف وعمرك ما أذيت حد.. بالعكس أنا اتأذيت كتير وسامحت ياما".

وتابع دسوقي: "نفسى ربنا يرضى عنى ويسامحني ويقربنى منه زى ما كنت، أنا آسف إنى بقول كده أو بصدر إحباط للآخرين.. بس أنا متعود أكون كتاب مكشوف لكل الدنيا، أنا فجأة بلاقى نفسى ببكى بحرقة وبغزارة فى الدموع.. أنا قلبى موجوع أوى يا جماعة".

وكان آخر أعمال شريف دسوقي فيلم الحريفة الذى عرض فى شهر يناير الماضى وحقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 76 مليون جنيه، والفيلم من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، ، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق.

وتواجد الفنان شريف دسوقى بشكل قوى فى السينما العام الماضى، حيث ظهر كضيف فى فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وجسد دور شخص يعيش في طابا ويحتفل بزفاف والده الذى تخطى الـ 80 من عمره، كما ظهر كذلك في مشهد أيضاً بفيلم "البعبع" مع أمير كرارة ويجسد شخصية رجل مقيم في المستشفى بداعى الشلل إلا أنه لا يعانى من أي شيء ولكنه يرغب في البقاء بالمستشفى باعتبارها منزل له.

وشارك شريف دسوقى أيضاً فى بطولة فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، إيمى إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، والفيلم يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.