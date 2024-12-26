شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أحدث أغانيه "ما بيعتذرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد جمال أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ما بيعتذرش" من كلمات محمد البندارى وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد جمال، هي أغنية "عدى كل الكلام"، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم، واكتسح بها موقع يوتيوب، ولاقت إعجاب وتفاعل الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية : جماله ده محدش يتخيله بلاقي نفسي بحب أبصله، ده لو يطلب نجمة من السما يشوف نفسه في ايه وانا هعمله ده محتاج 100 فنان يرسمه، يجوا بقى الباقيين يتعلموا مفيش منه اتنين في الدنيا دي ده جنبه الحلوين يستسلموا، عدى عدى عدى كل الكلام ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها، مرضيش ينام حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال، مش لاقي حتى نص غلطة فيه شقي شقاوة واهو ده اللي مميزة كلامي قبل ما اقابله بجهزه، ده خلى الساكتين يتكلموا وخلى الهاديين يتنرفزوا، عليه طريقة هى اللي بحبها عيونه انا مش بشبع منها لقيت نفسي وروحت معاه انا ده حاجة كده جيالي في وقتها، عدى عدى عدى كل الكلام، ده انا شوفته مرة واحدة اتشديت قوام م الفرحة قلبي يومها مرضيش ينام، حصلت مفاجأة فجأة اتعلقت بيه لا واللي زاد وغطى ع الجمال ده تقيل بشكل زي ما الكتاب ما قال، بيغيروا منه طبعاً كل الجُمال مش لاقي حتى نص غلطة فيه مش لاقي حتى نص غلطة فيه.