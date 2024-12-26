شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا يحيى حفلين فى العراق اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى، اليوم الخميس وغدا الجمعة، الفنان عصام كاريكا، حفلين غنائيين فى العراق الأولى فى بغداد والحفل الثانى فى أربيل بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد، ويقدم كاريكا خلالهما مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، ويقدم فيهما باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها منها: "روميو وشنكوتى والسلام عليكم وحياتي ارتاحت ومش كل يوم، وقلبي حبيبك وعيون حبيبي وعزيز بالإضافة إلى أشهر الأغانى التى قام بتلحينها لكبار المطربين ومنها: "هى عاملة إيه دلوقت وعمر عينى ما دمعت والايام وبتنادينى تانى ليه".



عصام كاريكا

عصام كاريكا

وأعرب الفنان عصام كاريكا عن سعادته لعودته إلى إحياء الحفلات مرة أخرى، حيث شارك فى الفترة الأخيرة فى العديد من الحفلات منها فى السعودية ثم فى المغرب ثم فى بيروت، ومنها إلى مشاركته فى مهرجان فنون الشرق الأوسط فى كندا.

وقال فى تصريح لـ"الخليج 365" "سعيد لعودتى لإحياء الحفلات وبسبب ارتباطى لأكثر من حفلة فى الآونة الأخيرة سوف أعود للتلحين بقوة ولكن ارتباطى بالحفلات الخارجية خطفنى من التلحين، ولكن مؤقتا ولن أترك التلحين لأنه فى دمى".