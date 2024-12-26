شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نقابة الموسيقيين يعلق على قرار القبض على حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثانى نقابة الموسيقيين والمتحدث الرسمى باسم النقابة على قرار القبض على المطرب حمو بيكا، وبحيازته سلاح أبيض قائلا فى تصريحات لـ الخليج 365 إنه عرض الأمر على مجلس الإدارة برئاسة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ويتنظر رده.

من ناحية أخرى تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض، التحقيق مع مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة صدور أحكام قضائية ضده، وحيازة سلاحين أبيض، حيث كشفت التحريات أن المتهم كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.