فن ومشاهير

هجوم على فنانة مصرية بسبب تغيّر ملامحها.. وهذا ردها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثناء حلولها ضيفةً على برنامج “قعدة ستات” الذي تقدّمه الإعلامية مروى صبري، فاجأت الفنانة إيمان أيوب الجمهور بظهورها بملامح مختلفة تماماً عن آخر ظهور لها في مسلسل “نقل عام” الذي عُرض عام 2022، بسبب عمليات التجميل.

وكانت إيمان قد تحدثت خلال الحلقة عن الأزمات التي مرّت بها، وسبب عدم مشاركتها في الأعمال الفنية، والأمراض التي أُصيبت بها بسبب خلافاتها مع طليقها.

ورداً على انتقادات الجمهور لها، أبدت إيمان استياءها الشديد من الهجوم الذي تعرّضت له بعد ظهورها في البرنامج، مؤكدةً أنها واجهت انتقادات لاذعة طاولت شكلها ومظهرها لدرجة التنمّر والدعاء عليها بالموت.

وأكدت إيمان أيوب أن هذه الانتقادات أثّرت سلباً في نفسيتها، قائلةً: “بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشّي، مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلّعني كده… أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشّي طبيعي من غير ميكب أو فلتر”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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