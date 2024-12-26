محمد رمضان يثير الجدل بصورة “أبو الهول”.. جائزة بقيمة 5 ملايين جنيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار البوستر الذي عرضه الفنان محمد رمضان لأغنيته التي من المقرر طرحها غداً (الجمعة) وأعلن عن مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين جنيه، لمن يتمكن من معرفة اسمها، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان في البوستر الذي نشره عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد وضع وجهه على صورة تمثال أبو الهول الشهير، وبجواره الأهرامات، وعلّق عليه بالقول: “سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية… اكتب انت اسمها إيه؟!”.

وتهافت متابعو رمضان على الإجابة عن السؤال، فيما اعترض آخرون على تشويه تاريخ مصر بحسب تعليقاتهم، ليُثار الجدل حول ما إذا كان من حقه أن يفعل ذلك أم لا.

وكان محمد رمضان قد قرّر مساعدة جمهوره في حلّ المسابقة التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية والتي رصد لها جائزة تصل الى خمسة ملايين جنيه لمن يتمكن من معرفة اسم أغنيته الجديدة، وقرر أن يسهّل الاسم على جمهوره، مؤكداً أن اسمها مقتبس من أغنيتَي “برج الثور”، و”كبير بلد”.

وكتب رمضان عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين اسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول برج الثور وكبير بلد”.