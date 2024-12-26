شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تبكى خلال لقائها بأولادها بعد فراق عامين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت المغنية العالمية بريتني سبيرز بأبنائها بعد عامين من الفراق، وأعلنت عن ذلك من خلال فيديو مؤثر على إنستجرام، حيث ظهرت سبيرز بينما تقبل أحد أبنائها على الخد، وعلقت على الفيديو قائلة: "أفضل عيد ميلاد في حياتي".

وظهرت سبيرز في الفيديو وهى تشع بالفرح وتعانق ابنها، مما خلق صورة حنونة لرحلة شفاء عائلتها، وعبرت عن مشاعرها في تعليق صادق، حيث شاركت أنها لم تر أبناءها منذ عامين.

ووصفت سبيرز شعورها أنها بكت ولكنها دموع فرح بالإضافة إلى أن شعورها جعلها عاجزة عن الحديث.

يأتي لم الشمل بعد انفصال مطول عن أطفالها، شون بريستون، 19 عامًا، وجايدن جيمس، 18 عامًا، الذين تشاركهما مع زوجها السابق كيفن فيدرلاين.

كانت سبيرز صريحة بشأن كفاحها لإعادة الاتصال بأبنائها في السنوات التي أعقبت إنهاء وصايتها في عام 2021.

ويأتي لقاؤها مع أولادها في عيد الميلاد خطوة أخرى إلى الأمام في علاقتها بأبنائها، قبل بضعة أشهر، ورد أن سبيرز التقت بجايدن خلال اجتماع خاص في هاواي، إيذانًا ببداية مصالحتهما.

بقي شون بريستون وجايدن جيمس بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير، حيث يقيمان مع والدهما في هاواي، وعلى الرغم من انفصالهما، أعربت سبيرز عن حبها الثابت وتصميمها على إصلاح علاقتهما.