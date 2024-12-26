شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة Squid Games 2 قبل انطلاق عرض حلقاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الموسم الثانى من مسلسل Squid Games 2 والحائز على جائزة إيمى، والذى يعد المسلسل الأكثر مشاهدة على الإطلاق على منصة نتفليكس اليوم 26 ديسمبر الجارى.

مسلسل Squid Games 2 من ابتكار الكاتب والمخرج هوانج دونج هيوك، ويحكى الموسم الأول من مسلسل الإثارة والبقاء الكوري الجنوبي قصة سيونج جي هون (لي جونج جاي)، وهو أب مطلق ومدمن على المقامرة ينضم إلى لعبة Squid Games على أمل كسب أموال جوائز كافية لسداد ديونه ودعم أسرته، حاول جي هون و455 لاعبًا آخر انتشال أنفسهم من الفقر من خلال التنافس ضد بعضهم البعض في ألعاب الطفولة الحنينية مثل "Red Light Green Light" و"Marbles" و"Tug of War".

ومع اكتشافهم أن الإقصاء يعني الفناء التام، وعلى الرغم من المثابرة كمتسابق فائز وحصوله على 45.6 مليار دولار، لا يزال جي هون مسكونًا بالتجربة، وعجز عن المضي قدمًا والاستمتاع بثروته الهائلة، ولهذا قرر جي هون تفكيك اللعبة من الداخل، بغض النظر عن التكلفة.

ويأتي مسلسل Squid Games 2 بعد ثلاث سنوات من الفوز، لم يفعل جين هون الكثير لتغيير ظروفه، فهو مصاب بجنون العظمة ومضطرب عاطفيًا، ويعيش في عزلة شبه كاملة، وبدلاً من الذهاب إلى ابنته فى أمريكا، يركز جين هون فقط على اكتشاف طريقة لإجبار نفسه على العودة إلى اللعبة ووقفها.

سيدور Squid Games 2 حول إيجاد زوايا جديدة لفحص ما يبدو أنه يعيب كوريا الحديثة، بسبب الاستغلال الرأسمالي وتآكل الأخلاق وعدم المساواة الطبقية.