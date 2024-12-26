شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس اليوم على ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الـ45 والأخيرة من مسلسل وتر حساس للنجمة صبا مبارك اليوم الخميس 26 ديسمبر على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 3.30 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 مساء.

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل وتر حساس ظهور الحقيقة فى قضية قتل مازن (أحمد جمال سعيد) لزوجته ليلى (جنا الأشقر) بدافع خيانة الأخيرة له، حيث تمت تبرئة ليلى من تهمة الخيانة بعد اعتراف عبد الرحمن (شريف الشعشاعى) بما حدث وأنه ذهب مع ليلى إلى شقتها لتجد زوجها مازن مع رغدة (هيدى كرم) فى غرفة النوم، وتحدث مشادة بين مازن وعبد الرحمن وتتدخل ليلى فيدفعها مازن لتسقط برأسها على طرف الكومود وتتوفى.

كما توصلت سلمى (صبا مبارك) إلى أن كامليا (إنجى المقدم) قامت بتغييرات فى مسرح جريمة قتل ليلى من أجل إنقاذ شقيقها مازن وجعل القضية قضية شرف، وتحاول سلمى إثبات تورط كامليا فى القضية بجمع الأدلة، وستشهد الحلقة الأخيرة اليوم انتقام سلمى من كامليا وادخالها السجن على كل ما ارتكبته.

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.