شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سرى ضيف الحلقة الثانية من بودكاست الشغلانة والان مع تفاصيل الخبر

يحل محمد سرى، مدير المشروعات فى شركة ميديا هب (سعدى جوهر) ضيفا لثانى حلقات بودكاست الشغلانة مع الزميل الصحفى والسيناريست آسر أحمد، الذى يعرض كل يوم أربعاء على صفحات الخليج 365 ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما.



محمد سري



محمد سري وآسر أحمد مع علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد سري مع الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365

محمد سري وآسر أحمد

وكان حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" وقال إياد صالح خلال الحلقة: "مهما كنت موهوبا صعب تكون سيناريست، لأن الكتابة صعبة ومحتاجة ممارسة وقصة أى فيلم فى الدنيا اتعملت قبل كدة، الفكرة دائما فى المعالجة والطريقة اللى هتحكى بيها القصة، والفكرة فى القصة اللى هتتحكى ده اللى بيفرق فيلم عن فيلم ومسلسل عن مسلسل والرحلة هتكون عامله إزاى".

وأضاف إياد صالح: "لازم الكاتب يكون عنده خيال واسع وخبرات حياتية ويقابل أشخاص فى الحياة وتشوف شخصيات تاخدها وتعيد صياغتها بشكل تانى فى الكتابة، مثلا فيلم الحريفة الجزء الأول أغلب الأبطال شخصيات كانوا معايا فى المدرسة وبالأسماء كمان ششتاوى وحتة وهى مش قصة حياتهم هى الفكرة، والفيلم من البداية موجه للمراهقين والشباب والفكرة أنت بتعمل العمل لأنه جمهور، وفكرتى فى فيلم الحريفة أن الرياضة مهمة وبتبعد الشباب عن المخدرات والعنف".