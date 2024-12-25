شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نبيلة عبيد فى المؤتمر العلمى الأكاديمى الثامن والان مع تفاصيل الخبر

وجهت النجمة نبيلة عبيد الشكر عبر حسابها موقع إنستجرام للقائمين على المؤتمر العلمى الأكاديمى الثامن، حيث كتبت "تشرفت بالتكريم من المؤتمر العلمى الأكاديمي الثامن الذى تقيمه الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات برئاسة الدكتورة ألفت كامل وفى حضور نخبة من أساتذة الإعلام فى مصر".

وأضافت نبيلة عبيد "التكريم مفرح خاصة عندما يكون من خبراء الإعلام وأساتذته.. سعيدة وممتنة لهم مساؤكم ورد".

وكانت حصلت النجمة نبيلة عبيد على جائزة آمال العمدة عن مجمل الأعمال الفنية خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، كما حصل على جائزة مفيد فوزي لعام 2024 الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين.

وكانت الإعلامية حنان مفيد فوزي قد أعلنت جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، والتي أقيمت بقاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، حصلت على جائزة المحاور مفيد فوزي لأفضل موقع ”الخليج 365” وتسلمتها الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، وحصل على جائزة أفضل جريدة "الوطن" وتسلمها رئيس التحرير مصطفى عمار، وحصل على جائزة الإعلامية آمال العمدة لأفضل مذيع تلفزيوني الإعلامي أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذهبت جائزة أفضل برنامج إذاعي إلى الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونال جائزة الإبداع المخرج خالد جلال.