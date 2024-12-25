شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حراجى ينتهى من تسجيل أغنية "العشق وناسه" وتصويرها فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب كريم حراجى من تسجيل أغنيته الجديدة "العشق وناسه"، من كلمات حاتم سليمان وألحانه وتوزيع محمد ياسر، وانتهى أيضا حراجى من تصويرها بطريقة الفيديو كليب بالأماكن السياحية والنوبية بمحافظة أسوان مخرج منفذ أحمد هواري، إخراج ميجا، ومن المفترض طرحها بمجرد الانتهاء من مونتاج الكليب.

وكان قد أعرب المطرب الشاب كريم حراجى عن سعادته لاختياره من أجل غناء تتر مسلسل "العودة" للفنان شريف سلامة، والذى تم عرضه الأحد على قناة dmc، مشيرًا لـ"الخليج 365" إلى أن سعادته تكمن فى أن أول عمل غنائى يقدمه جاء لمسلسل "صعيدى" لاسيما أنه ينتمى لأصول صعيدية فهو جعفرى من أسوان وينتمى لعائلة الحواكم التى تنتمى للشيخ صالح الجعفرى.

ولفت كريم حراجى إلى أن تتر مسلسل "العودة" يعتبر شهادة ميلاده الغنائية فى عالم التترات، وذلك على خطى الأساتذة الكبار مثل محمد منير وعلى الحجار ومحمد الحلو الذين تألقوا فى غناء تترات المسلسلات، موضحًا أنه رغم تقديمه أكثر من عمل غنائى من قبل إلا أنه يعتز بهذا العمل الفني الذى يضم نجوم كبار، موجهًا الشكر لكل من صمم على اختياره وترشيحه لغناء هذا التتر وخاصة الملحن شادى مؤنس الذى يعتبر وش الخير عليه.