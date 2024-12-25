شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور الأكثر نضجا وتألقا وعام 2024 وش السعد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم تامر عاشور خلال هذا العام ويعتبر من أكثر المطربين نضجا وتطورا وتألقا، حيث ترك بصمة كبيرة بأغانيه مع الجمهور، وأصبح الأكثر طلبا فى الحفلات الغنائية فى مصر والوطن العربى.

تامر عاشور حقق هذا العام من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.



تامر عاشور

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى وهم الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 185 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

ولم يتوقف نجاح الأغنية في الوطن العربي فقط، بل حققت أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، نجاحا كبيرا منذ طرحها إذ احتلت المراكز الأولى على العالم كأفضل music video على يوتيوب، واحتل بها أفضل أغنية على يوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.

منذ أيام قليلة طرح تامر عاشور واحدة أيضا من أقوى أغانى هذا العام بعنوان ياه واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها، والأغنية من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم وميكس وماستر أمير محروس.

كما طرح تامر عاشور خلال هذا العام أغنية "وداع وداع" والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر ، جيتار مصطفى نصر.

ونجح تامر عاشور في ألبوم النجمة أنغام الأخير "تيجي نسيب" وتعاون معها في واحدة من أكثر الأغانى إثارة للجدل وهى "كان برىء" حيث نجح في إثارة الجدل وفتح باب التوقعات والتساؤلات من خلال الأغنية والتي كتبها الشاعر نادر عبد الله، ولحنها النجم تامر عاشور في ثالث تعاون له كملحن مع النجمة أنغام بعد أغنية "ياريتك فاهمني" وأغنية "لوحة باهتة".

وتؤكد أغنية "كان بريء" أن مساحة السلام السابقة لم تكن إلا لحشد الأسلحة والاستعداد لمعركة الثأر بالغناء، وأن الهدوء أحيانًا يعقبه الكثير من العواصف، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن الأغنية لم تكن إلا رسالة موجهة من صاحبتها إلى شخص ما، وبعد طرح الأغنية الكثير من أهل الفن والجمهور وجهوا رسائل الإعجاب والثناء على أغنية "كان بريء" ومنهم النجمة نوال الزغبي وقالت: من أجمل ما سمعت أغنية كاملة ومتكاملة، أغنية كان بريء مبروك أنغام .



تامر عاشور وانغام

النجم تامر عاشور كان له النصيب الأكبر بإحيائه حفلتين في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والذي رفع شعار كامل العدد.

وصعد عاشور على مسرح مهرجان الموسيقى العربية بأغنية حكايات، وقال: الأوبرا مكان مخيف يا جماعة والله، مكان كبير وله تاريخ طويل، كما وجه كلمة لجمهوره قائلاً: أنا مبسوط أوي إني معاكم النهارده، ومبسوط بيكم أوي، ومبسوط بحضوركم.

وحرصت الإعلامية نانسي نور، زوجة تامر عاشور، على حضور الحفل، الذي رفع شعار كامل العدد، كما حضرت المطربة مي فاروق، والتي وجه لها عاشور التحية.

وقدّم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء، منها: هيجيلي موجوع، الرك على النية، عشت معاك حكايات، أنا راجع، وأغنية قولوا سماح التي قام بغنائها مرتين بناءً على طلب الجمهور، كما قدم أيضا عدة حفلات ناجحة داخل مصر فى قصر عابدين، وخارج مصر منها فى البحرين وغيرها، ورفعت شعار كامل العدد .



تامر عاشور وزوجته

وفي شهر يوليو الماضى أعلن النجم تامر عاشور استقباله مولودته والتى أطلق عليها سيليا، حيث كتب خلال منشور على حسابه إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. صدق الله العظيم، الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا".