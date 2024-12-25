شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء قضية أليك بالدوين رسميًا بعد رفض المدعى العام الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت رسميًا القضية القانونية التى تورط فيها النجم العالمى أليك بالدوين بشأن إطلاق النار الذى وقع فى موقع تصوير فيلمه Rust، وبعد خمسة أشهر من رفض قاضى نيو مكسيكو لقضيته، أعلن مكتب المدعى العام هذا الأسبوع إسقاط استئنافه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ew.

وقع إطلاق النار في 21 أكتوبر 2021، في نيو مكسيكو أثناء تصوير بالدوين للفيلم، من مسدس يحتوى على ذخيرة حية، مما أدى إلى وفاة مصورة السينما هالينا هاتشينز وإصابة مخرج الفيلم، جويل سوزا.

كانت العواقب القانونية معقدة، حيث اتُهم بالدوين لأول مرة بالقتل غير العمد في يناير 2023، لكن التهم أُسقطت، وبعد عام، ووجهت إليه تهمة أخرى، وانتهت تلك المحاكمة في يوليو الماضى عندما رفضت القاضية ماري مارلو سومر القضية، مشيرة إلى أن الشرطة والمدعين العامين المعنيين ارتكبوا "انتهاكًا لقانون برادى" بحجب أدلة رئيسية عن الدفاع.

ورفضت سومر القضية مع التحيز، مما يعني أنه لا يمكن إعادة تقديمها.

كان المدعون العامون يخططون لاستئناف قرار سومرز، لكنهم لن يمضوا قدمًا فى الاستئناف، مما يعنى أنه لا يمكن توجيه تهمة القتل غير العمد إلى بالدوين فيما يتعلق بوفاة هاتشينز.

وبالتالي احتفى فريق محامي بالدوين بقرار رفض الاستئناف، حيث وصفه محامياه لوك نيكاس وأليكس سبيرو بأنه "التأكيد النهائي على ما قاله أليك بالدوين ومحاميه منذ البداية، خاصة أن ما حدث مأساة لا توصف، وأليك بالدوين لم يرتكب أي جريمة" في بيان إلى Entertainment Weekly.