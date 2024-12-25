شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر محب: مستمرون فى تلقى طلبات التقدم لمسابقة "أفضل سيناريو" لإنتاج فيلم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مهرجان القاهرة‎ للسينما الفرنكوفونية الناقد السينمائى د.ياسر محب، أن العمل جار للتباحث حول التفاصيل المتعلقة بمسابقة أفضل سيناريو مقدم من صناع الأفلام حول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة- والتي أطلقها مهرجان القاهرة‎ للسينما الفرنكوفونية مطلع الشهر الحالي- من أجل إنتاج فيلم عن حرب الإبادة الجماعية وترجمته لعدة لغات.

وأكد محب خلال لقائه المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، أنه جار متابعة كل السيناريوهات التي يتوالى استلامها للمشاركة في مسابقة مهرجان السينما الفرنكوفونية، حيث تم تشكيل لجنة لقراءة السيناريوهات المتقدمة من المتخصصين في صناعة الأفلام من مصر وفلسطين، لتقييم السيناريو القادر على نقل الرواية الفلسطينية، وأكد أنه تم التوافق على كل التفاصيل المتعلقة بمسابقة السيناريو وضوابط وشروط وآليات المشاركة بالمسابقة.

كما أعلن أنه نظرا للإقبال على التقديم فقد تم التوافق على تمديد مدة استقبال السيناريوهات للراغبين فى التقدم للمسابقة حتى 31 يناير 2025 على أن يتم إرسال أعمالهم فى فئات الفيلم الروائى والوثائقى القصير والديكودراما، على البريد الإلكترونى: [email protected]، ومن ثم تعبئة نموذج الاطلاع على الشروط والضوابط، متمنيًا أن تحقق المبادرة أهدافها بإطلاع الشريحة الأكبر من الجمهور في العالم على حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على أرضه.