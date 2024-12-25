شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد غادة عادل.. حكاية كليب من إخراج محسن أحمد تنبأ بنجوميتها والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل، اليوم الأربعاء، النجمة غادة عادل، بعيد ميلادها، و"زى الأفلام" كانت غادة عادل على موعد مع النجومية منذ دخولها عالم الفن، حيث تنبأ كليب "تخسرى" بنجومية غادة عادل، حيث شاركت فى كليب أمير الغناء العربى هانى شاكر كموديل، وهو من إخراج محسن أحمد.

تنبأ الكليب بتحول غادة عادل لنجمة سينمائية، حيث دار الكليب حول اكتشافها كموهبة ثم تحولها لنجمة سينمائية تتصدر أغلفة المجالات والأعمال الفنية.

نجحت غادة عادل فى اقتحام مجال السينما والتليفزيون، خاصة أنها تحمل كاريزما خاصة جعلتها مؤهلة للعب العديد من الأدوار، حيث قدمت فوازير "أبيض وأسود" ولعبت شخصية روزانا فى مسلسل زيزينا، إلى أن شاركت فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" مع محمد هنيدى وأحمد السقا ومنى زكى وهانى رمزى وطارق لطفى ويشكل الفيلم نقلة فى مشوار غادة عادل.

توالت الأعمال على غادة عادل حيث قدمت فيلم "عبود على الحدود" مع علاء ولي الدين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز وعزت أبو عوف، من إخراج شريف عرفة، و"بيلية ودماغه العالية" مع محمد هنيدي وسعيد صالح وهالة فاخر ومن إخراج نادر جلال.

وكان فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز وحسن حسنى، نقلة جديدة في مشوار غادة عادل لتقدم بعدها العديد من الأفلام منها ملاكى إسكندرية وحمادة يلعب وعيال حبيبة.

واستمرت غادة عادل في تحقيق نجاحها من خلال بطولة فيلم "الوتر" لـ مصطفى شعبان، وفيلم "ابن القنصل"لـ أحمد السقا وخالد صالح، وفى عام 2012 قدمت مسلسلين هما فرح العمدة وسر علنى، لتعود للسينما مرة أخرى في 2013 ببطولة فيلم "على جثتى" مع أحمد حلمى وحسن حسنى، وفى 2014 قدمت مسلسلين هما "مكان في القصر"، والجزء الأول من "سرايا عابدين".

وفى عام 2015 حققت نجاحا يضاف لها من خلال بطولة فيلم "أهواك" للنجم تامر حسنى، بالإضافة لبطولة مسلسل "الميزان" عام 2017، لتعود للسينما من جديد مع النجم أحمد السقا في فيلم "هروب اضطرارى" وكان لعام 2017 وش السعد، حيث شاركت النجمة غادة عادل مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي يجمعها للمرة الأولى به، حيث لعبت غادة شخصية "العفريتة" التي تظهر لعادل إمام وتقتحم حياته وعائلته.



غادة عادل



غادة عادل



غادة عادل



غادة عادل