شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تستقبل "نيران الأناضول" التركية بالمسرح الكبير لمدة 3 ليالٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لاستقبال عروض نيران الأناضول التركية فى 3 ليالٍ على المسرح الكبير مساء الأربعاء والخميس والجمعة 29 و30 و31 يناير المقبل، وهو من إخراج المدير الفنى للفرقة مصطفى أردوغان وتصميم رقصات ألبير أكسوى، وذلك تجسيداً لجهود وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الفنون العالمية.

عروض نيران الأناضول التركية

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن حجز تذاكر عرض نيران الأناضول يشهد إقبالا كبيراً مما يعكس رغبة الجمهور المصرى فى تلقى المواد الإبداعية الجادة، وأضافت أن الفرقة نجحت خلال عروضها السابقة بمصر فى تحقيق قاعدة ضخمة من متذوقى الفنون الراقية، وتابعت أن العرض المنتظر يضم تابلوهات حركية تستلهم ملامح التراث التركى المميز فى صياغة إبداعية معاصرة لينتج مزيجا فنيا فريدا يحمل رسائل سامية عن الحب والسلام والتعايش الإنسانى، مشيرة إلى القدرة الفائقة للقوى الناعمة بمختلف أشكالها على تدعيم روابط الصداقة بين الشعوب.

من جانبه أعرب مصطفى أردوغان مؤسس الفرقة عن سعادته بالعودة إلى القاهرة مجدداً وتقديم العروض فى دار الأوبرا التى وصفها بمنارة الإبداع الجاد فى الشرق الأوسط، وأشار إلى الفخر بمشاركة تراث بلاده مع الجمهور المصرى، ووعد بتقديم عرض مبهر يعتمد على تكامل العناصر الفنية من موسيقى وإضاءة وديكور وملابس إلى جانب التناغم الحركى للعارضين.

جدير بالذكر أن فرقة نيران الأناضول أسسها مصطفى أردوغان عام 1999 وكانت باسم (سلاطين الرقص) فى البداية بهدف إلقاء الضوء على التراث الثقافى الثرى للأناضول، وتعد من أفضل فرق الرقص فى العالم ، قامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم وحققت نجاحاً كبيراً منها مصر، الولايات المتحدة الأمريكية ، البحرين ، ألمانيا، بلجيكا ، سويسرا ، الصين ، الأردن ،هولندا وغيرها، كما قدمت أكثر من 8500 ليلة عرض حى حضرها أكثر من 50 مليون مشاهد ولاقت استحسان الجمهور والنقاد نتيجة براعة أعضائها فى التعبير عن فلكلور الأناضول.