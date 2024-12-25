شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم جسدوا شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات.. يا ترى مين أقنعك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولم تخلو الأعمال الفنية من تجسيد شخصيته العظيمة، كونه صاحب قرار حرب نصر أكتوبر 1973، الذى شكل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وبمناسبة ذكراه نستعرض أهم الأعمال التى جسدت شخصيته.

فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى"

قدم الفنان أحمد عبد العزيز فى فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى"، شخصية الرئيس الراحل "السادات"، وكان الفيلم من بطولة نادية الجندى، وتم إنتاجه عام 1994، وتدور أحداث الفيلم حول راقصة مشهورة فى فترة الأربعينيات تقوم بجولات فنية خارج مصر، تتعرف على شاب تظن أنه مصرى، ويتضح فيما بعد أنه أحد الضباط الألمان، ثم تتعاون مع مصر للإيقاع به.

فيلم "ناصر 56"

فى فيلم "ناصر 56"، قام الفنان محمود البزاوى بتجسيد شخصية السادات، أمام الراحل أحمد زكى، وتم إنتاج الفيلم عام 1996، وتدور أحداث الفيلم حول حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بين وزرائه ومكتبه وخطبه وعلاقاته بأعضاء مجلس قيادة الثورة وأولاده، ولكن كان ظهور السادات محدودًا فى هذا الفيلم.

فيلم "أيام السادات"

يعد الفنان الراحل أحمد زكى، من أبرز وأفضل الفنانين الذين قدموا حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك لبراعته فى تقمص شخصيته من خلال فيلمه الشهير "أيام السادات"، فقد نجح زكى فى اقتباس روح وطريقة السادات، بعدما درس كل تفاصيل حياته وحركاته وطريقة نطقه للكلام، ما أدى إلى وصوله للجوهر والمظهر فى تجسيد الشخصية.

فيلم "جمال عبد الناصر"

قدم أيضا الفنان طلعت زين شخصية الراحل أنور السادات فى فيلم "جمال عبد الناصر"، وكان من بطولة خالد الصاوى وهشام سليم، وتم إنتاجه عام 1999.