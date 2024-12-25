تفاصيل ميني ألبوم شاطي بحر لـ ماجد المهندس والذي سيطرح قريباً

⁦‪آخر حفل للفنان ماجد المهندس بموسم الرياض

View this post on Instagram A post shared by RotanaMusic (@rotanamusic)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - يستعد الفنانلطرح ميني ألبوم قريب قادم مع شركه، ويحمل الألبوم اسم ""، ويتضمن أربع أغانٍ، جميعها من كلمات الأمير الشاعر، أما نصيب الألحان فيه فهي لكل من: صادق الشاعر 3 أغانٍ، وواحدة من ألحان أحمد الهرمي.ونشر حساب روتانا موسيقى على إنستغرام فيديو لمقاطع من الأغاني الأربع، وكتب: "قريباً، ميني ألبوم ⁧‫شاطي بحر‬، جديد صوت الحب ماجد المهندس‬⁩، والذي يتضمّن 4 أغاني، من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ترقبوه على أنغامي والعالم العربي".وكان الفنان ماجد قد نشر على ستوري الأنستغرام تفاصيل لـ الميني ألبوم ⁧‫"شاطي بحر".وكان الفنان ماجد المهندس قد قدم حفله بموسم الرياض الأسبوع الماضي، وكان واحداً من أجمل وأقوى حفلات الموسم بنسخته الخامسة، الذي يُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى"، وشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً ملأ مسرح محمد عبده أرينا في حفل مكتمل العدد.وجاءت الجلسة على فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، قدم فيهما المهندس ما يزيد على 25 أغنية مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، حيث غنى "يهزك الشوق، تناديك، هدوء، أنا بالقوة نسيت، أحبك من الآخر، أحبك موت، على مودك، خذ عيوني، الدنيا دوارة، جننت قلبي، أنا بلياك، الفاتنة، مرماي، عطشان‏، على الذكرى، ودعت روحي، على الله، لأجل عينك يا غيدة، ودني لك، قوس الربابة، تسيبني وتروح، محلا اللقا، بين إيديه، بديت أطيب، ودعت روحي، على الله"، وغيرها من الأغاني التي أطربت الجمهور الحاضر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».