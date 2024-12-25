عبد المحسن النمر ينشر صورة له مع الماكيير حميد بورسيفي بعد عشرة أعوام.. وهكذا يعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - شارك الفنان عبد المحسن النمر صورة له مع الماكيير حميد بورسيفي بعد أن التقيا آخر مرة منذ أكثر من عشرة أعوام، وعلق وكتب: "مع الماكيير المميز والصديق حميد لقاء بعد أكثر من عشر سنوات في مسلسل حبتين".
وتفاعل حميد بورسيفي وكتب: "شكراً جزيلاً أستاذ عبد المحسن، ممنون جداً لشغلي معاك مرة أخرى بعد 10 سنين".
أما آخر أعماله السينمائية التي عُرضت فهو فيلم "هجان" وهو من بطولة الفنان عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر شامة، وشيماء الطيب ومن إخراج أبو بكر شوقي.
وتفاعل حميد بورسيفي وكتب: "شكراً جزيلاً أستاذ عبد المحسن، ممنون جداً لشغلي معاك مرة أخرى بعد 10 سنين".
مسلسل "حبتين"ويستعد الفنان عبد المحسن النمر لتصوير عمل جديد له وهو مسلسل "حبتين"، وقد أعلن عنه مؤخراً، ونشر صورة له أيضاً مع مخرج العمل الفوز طنجور وكتب: "حبتين" تجربة جديدة ومتميزة تجمعني مع المبدع الخلوق الأستاذ المخرج الفوز طنجور، عينٌ تمتلك الكثير الكثير من التفاصيل والحس السينمائي المميز وصاحب المشروع الأكثر تميزاً في رمضان 2024 "الشرار"، وبمصاحبة العديد من النجوم السعوديين الشباب وبإنتاج محترف من مؤسسة "كليلة للإنتاج " بقيادة الأستاذة فوزية عسيري مكان التصوير، مدينة الرياض، أمانينا أن تكون بمستوى توقعاتكم".
آخر أعمال عبد المحسن النمروآخر عمل يعرض للفنان عبد المحسن النمر الآن هو مسلسل "خريف القلب"، وهو مسلسل معرب من 90 حلقة، ويأتي لصالح مجموعة mbc، وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي Broken Pieces في التجربة الأولى للدراما السعودية بمثل هذه الأعمال، ويشارك بالعمل نخبةٌ من نجوم الدراما، منهم الفنان عبد المحسن النمر وإلهام علي، وهند محمد، وفيصل الزهراني، لبنى عبدالعزيز، مروة محمد، أروى، جود السفياني، تركي الشداد، ميريال مصطفى.
أما آخر أعماله السينمائية التي عُرضت فهو فيلم "هجان" وهو من بطولة الفنان عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر شامة، وشيماء الطيب ومن إخراج أبو بكر شوقي.
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