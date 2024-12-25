هنا الزاهد عن تعاونها مع كريم عبد العزيز: “حلم وتحقق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي، علقت الفنانة هنا الزاهد على تعاونها الأول مع النجم كريم عبد العزيز في مسرحية “الباشا”، التي يبدأ عرضها اليوم (الأربعاء) ضمن موسم الرياض.

قالت هنا: “دوري في المسرحية اسمها هانم، بنت شعبية بتمر بمرحلتين، الأول تكون من مستوى معين وبعدين بيغتنوا جدا، ونشوف التطور في الشخصية”.

وأكدت هنا سعادتها بالمشاركة في المسرحية قائلة: “مبسوطة أوي بالتعاون ده لأن كان واحد من أحلامي من زمان أشتغل مع كريم عبد العزيز، والفرصة دي خلتني سعيدة وخايفة لأنه مسرح”.

أضافت: “أستاذ رامي إمام اشتغلت معاه (مأمون وشركاه)، من أوائل الحاجات اللي عملتها، ومبسوطة أوي أرجع تاني أشتغل مع أستاذ رامي”.

مسرحية “الباشا” يشارك في بطولتها الى جانب كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.

من ناحية أخرى تنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أعمالها التلفزيونية “إقامة جبرية”، يوم 8 كانون الثاني (يناير) المقبل على إحدى المنصات الرقمية، وذلك بعد فترة تأجيلات حيث تم تصويره منذ فترة طويلة وكان سيعرض خلال الشهر الحالي لكن تأجل العرض الى كانون الثاني (يناير)، ليكون مع بداية العام الجديد.

المسلسل من بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي. تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج، وينتمي الى نوعية مسلسلات الدراما النفسية، وتدور أحداثه في عشر حلقات.