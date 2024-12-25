ياسمين رئيس تعود لسباق رمضان بمسلسل “منتهي الصلاحية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلان الفنانة ياسمين رئيس قبل أيام عن مغادرتها السباق الدرامي الرمضاني بمسلسلها “قتل اختياري” بعد تأجيل تصويره، أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح، عن التعاقد معها للمشاركة في مسلسل “منتهي الصلاحية”، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج، لتلحق ياسمين رئيس، من جديد، بسباق الدراما الرمضاني، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كانت ياسمين رئيس، قد أعلنت خلال تصريحات صحافية على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” انسحابها من السباق الدرامي الرمضاني، والذي كان من المقرر أن تشارك فيه بمسلسل “قتل اختياري”، ويتحدث عن أطفال “متلازمة داون”.

وكشفت ياسمين أسباب خروج مسلسلها من موسم رمضان المقبل، قائلةً: “لم يكن قراري والمسلسل يناقش قضية مهمة عن أطفال “متلازمة داون” وكان مهم يتعرض في وقت ياخد حقه فيه، ولازم نكون محضرين أكتر للفكرة سواء طبياً أو دينياً”. وأضافت: “إن شاء الله أقدر أعمل الفكرة بشكل مختلف والموضوع قريب من قلبي أوي، وكان لازم يبقى فيه استعداد أكتر لتحضير الورق”.

يُذكر أن ياسمين رئيس شاركت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “جودر”، وهو بطولة ياسر جلال، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وقد حقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه. كما شاركت ياسمين كضيف شرف في مسلسل “كامل العدد”، وهو بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، وصدقي صخر…، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.