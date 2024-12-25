خالد سليم وياسمين عبد العزيز يجتمعان في رمضان: “وتقابل حبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان خالد سليم على تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل “وتقابل حبيب” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشر خالد عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” صورًا تجمعه بياسمين من كواليس المسلسل وعلق عليها قائلًا: “مع الجميلة من جوة وبرة ياسمين عبدالعزيز.. وتقابل حبيب رمضان 2025”. وعلقت ياسمين على الصور بوضع إيموشن خجل، كما تفاعل مع الصور عدد كبير من الفنانين متمنين لهما النجاح والتألق منهم: غادة عبد الرازق وكريم فهمي، وعلقت خيرية علي، زوجة خالد سليم بوضع إيموشن ضحك.

مسلسل “وتقابل حبيب”، يشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز كل من: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، وبدرية طلبة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

كانت ياسمين عبد العزيز قد أثارت جدلاً كبيراً خلال اليومين الماضيين بعدما ردت على عدد من الصور والتعليقات المنسوبة الى طليقها الفنان أحمد العوضي، وحذّرت الجميع بضرورة التوقف عن استغلال اسمها وتناول حياتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ياسمين متابعيها على السوشيال ميديا عدداً من التعليقات الكوميدية التي تتناول انفصالها وتشير الى اشتياق العوضي إليها، وعلّقت عليها قائلةً: “كفاية ذكراً واستغلالاً لاسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح التريند”.