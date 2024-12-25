محمد رمضان يكشف سر أغنيته الجديدة بجائزة 5 ملايين جنيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان محمد رمضان مساعدة جمهوره في حل المسابقة التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية والتي رصد لها جائزة تصل الى خمسة ملايين جنيه لمن يتمكن من معرفة اسم أغنيته الجديدة، وقرر أن يسهل الاسم على جمهوره مؤكدًا أن اسمها مقتبس من أغنيتي “برج الثور”، و”كبير بلد”.

وكتب رمضان عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”: “سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين اسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول برج الثور وكبير بلد”.

كان محمد رمضان قد أثار جدلًا خلال الأيام الماضية بعد تقليده للرئيس الراحل محمد أنور السادات في أحدث كليباته الغنائية الذي طرحه بعنوان “برج الثور”.

وعلق رمضان خلال لقائه مع “et بالعربي” على هذا الجدل قائلاً إن له الشرف لتقليد الرئيس أنور السادات لأنه يعتبره أسطورة لن يغفل التاريخ عنها وبطل الحرب، مضيفًا: أنه يعتبر عائلة الرئيس الراحل هي عائلته الثانية”، مؤكداً أنه تواصل مع نهى السادات ابنة الرئيس الراحل ليسألها عن رأيها بشأن الفيديو كليب، معلقًا: “كلمتها بعد طرح الفيديو كليب وكلامها كان كله إشادة كبيرة لي”.