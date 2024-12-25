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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الأول لفيلم من أيام الجيزة وطرحه فى السينمات قريباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 25 ديسمبر 2024 01:18 م
طرحت الشركة المنتجة لفيلم من أيام الجيزة بطولة إياد نصار، البوستر الدعائى الأول للعمل الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وظهر على البوستر سيارة تهرب من أمام الأهرامات وتسقط منها الدولارات.
البوستر الاول لفيلم من ايام الجيزة
فيلم "من أيام الجيزة" بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف محمد ممدوح، الفيلم فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي - شادي محسن، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى لايت كوميدى.
يشارك إياد نصار أيضاً فى بطولة فيلم "الأرض السودا" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبرى وأحمد غزى ومريم الجندى وإخراج بيتر ميمى، ومقرر طرحه فى دور السينما خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث تم تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم خلال الأسابيع الماضية بين القاهرة وتركيا والجونة.
وفى سياق آخر يواصل إياد نصار حالياً تصوير مسلسله الجديد "ظلم المصطبة" المقرر عرضه فى رمضان 2025 وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هانى خليفة، يشارك في بطولته: ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، أحمد عبد الحميد، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين.
وتدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي، ويناقش قضيةً مهمةً منتشرةً في المجتمع المصري؛ ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.
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