شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الأول لفيلم من أيام الجيزة وطرحه فى السينمات قريباً والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم من أيام الجيزة بطولة إياد نصار، البوستر الدعائى الأول للعمل الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وظهر على البوستر سيارة تهرب من أمام الأهرامات وتسقط منها الدولارات.



البوستر الاول لفيلم من ايام الجيزة

فيلم "من أيام الجيزة" بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف محمد ممدوح، الفيلم فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي - شادي محسن، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى اطار إجتماعى لايت كوميدى.