أصالة تحتفل بميلاد حفيدتها الأول بفيديو عفوي

احتفال أصالة بميلاد حفيدتها

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آخر أعمال أصالة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - احتفلت الفنانةبميلاد حفيدتهابطريقة عفوية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وحرصت على أن تكتب كلمات خاصة كشفت عن حبها الشديد وتعلقها بها.ظهرت جيهان حفيدة أصالة في هذا المقطع بطريقة عفوية وهو بجانب والدتها شام الذهبي وتستمع لها وهي تغني بمناسبة يوم ميلادها.كتبت أصالة تعليقاً على الصورة قالت فيه: صار اليوم عمر جيجي سنة، كل سنة وحبيبتي وكلّ أطفال العالم بخير وبسلام، وبأوطان حلوة وبتحن عليهم ويا رب! جيجي وكلّ أطفال العالم يعمّروا بالفرح بيوت وما يشوفوا شي للأسف نحنا شفناه ويشهدوا العدل ويعيشوا بأمان.".وأنهت أصالة رسالتها بكلمات تمنت فيها مستقبلاً مميزاً ومشرقاً قالت فيها: "بعيد بنتي الصغيرة جيجي برجع وبقول الله يحفظ النِعَمّ واللي منهم أنتي يا روحي صار اليوم سنة.. بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفّك وأنا رح ربّي لك ولادك أنتي النّعمه اللي بترجّى ربّي يحفظها ويحفظ كلّ أطفال العالم قولوا آمين".الجدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخراً أغنية جديدة لبلدها سوريا، معبرةً من خلالها عن مشاعرها، وحملت الأغنية اسم "سوريا جنة"، وهي من كلمات بتول زيدان ويارا أحمد، ومن ألحان وتوزيع علي حسون، وحققت الأغنية عدداً كبيراً من المشاهدات حتى الآن.يمكنك متابعة أصالة بعد إعلان موعد حفلها: مشتاقة للرياضلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365.ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».