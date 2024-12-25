شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس ترقص وتغنى مع عائلتها احتفالا بالكريسماس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بأعياد الكريسماس، برفقة عائلتها وأولادها، وذلك من خلال نشرها عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت ميريام إلى جانب زوجها وطفليها جايدن وديف وهى تمرح معهما وتعانقهما وتغنى وترقص معهما، احتفالا بالكريسماس بعد فترة طويلة ابتعدت فيها عن التعبير عن الفرحة والسعادة بعد الفترة الصعبة التى تعرض لها وطنها لبنان، وتفاعل متابعوها معها، وتمنوا لها دوام السعادة والفرحة والهدوء والسلام لوطنها لبنان.



احتفال مريام فارس بالكريسماس



عائلة مريام فارس



ميريام فارس

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس برفقة أسرتها