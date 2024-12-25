فن ومشاهير

ميريام فارس ترقص وتغنى مع عائلتها احتفالا بالكريسماس.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بأعياد الكريسماس، برفقة عائلتها وأولادها، وذلك من خلال نشرها عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت ميريام إلى جانب زوجها وطفليها جايدن وديف وهى تمرح معهما وتعانقهما وتغنى وترقص معهما، احتفالا بالكريسماس بعد فترة طويلة ابتعدت فيها عن التعبير عن الفرحة والسعادة بعد الفترة الصعبة التى تعرض لها وطنها لبنان، وتفاعل متابعوها معها، وتمنوا لها دوام السعادة والفرحة والهدوء والسلام لوطنها لبنان.

 

احتفال مريام فارس بالكريسماس
احتفال مريام فارس بالكريسماس

عائلة مريام فارس
عائلة مريام فارس

ميريام فارس
ميريام فارس

 

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ميريام فارس تحتفل بالكريسماس 

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ميريام فارس تحتفل بالكريسماس برفقة أسرتها

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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