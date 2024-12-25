شكرا لقرائتكم خبر عن إياد صالح: فى نجوم ما بيعرفوش يمثلوا كويس بس الناس بتحبهم لأن عندهم قبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيفا على الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، وينشر يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365، وتحدث إياد عن اختيار الشخصيات المناسبة لفيلم الحريفة.

وقال إياد: "أنا كمؤلف جزء من عملية اختيار الممثلين فيه مخرج وفيه منتج وفيه ناس كتير بس الفكرة فى فيلم الحريفة إنك بتدور على ناس شبه الشخصيات وشبه السن ويكون عنده قبول وأنت بتتفرج عليه وفى فرق بين إنك تكون موهوب فى التمثيل وعندك قبول، وفى نجوم ما بيعرفوش يمثلوا كويس بس فى ناس بتحبهم لأن عندهم قبول وتشوفهم على التليفزيون أو السينما بتنبسط".

وبدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاي" عام 2017، وقدم أول عمل درامي له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصي الثاني.

كما شارك صالح في كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زي العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثاني 2024.