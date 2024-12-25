شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وأنغام وحماقى وتامر والعسيلى يودعون 2024 بحفلات فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع عدد من نجوم الطرب والغناء عام 2024 بدولة الإمارات، حيث يشاركون بحفلات غنائية بالتزامن مع احتفالات الإمارات بالإعياد والكريسماس، ويستعرض ”الخليج 365” أجندة النجوم خلال الأيام المقبلة بالإمارات، ومنهم هانى شاكر وأنغام ومحمد حماقى وتامر حسنى ومحمود العسليى.

الحفل الأول للنجوم المصريين بالإمارات للفنانة أنغام، حيث تحيى حفلاً غنائيا على مسرح مهرجان الشيخ زايد بالوثبة مساء السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر، كما يحيى الفنان الكبير هانى شاكر حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر.

ويحيى النجم محمد حماقي حفلا غنائيا كبيرا ليلة رأس السنة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في ختام مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبو ظبي أيضا يحيى الفنان تامر حسنى حفلا غنائيا بدولة الإمارات يوم 31 ديسمبر يستقبل بها عام 2025 بمركز دبي المالي العالمي ويحيي الفنان محمود العسيلي، حفلاً مساء الثلاثاء 31 ديسمبر بالامارات ضمن مهرجان الخليج، احتفالاً بليلة رأس السنة لعام 2025.

يذكر أن النجم تامر حسنى شارك مؤخراً فى حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم الذى أقيم الأسبوع الماضى فى دار الأوبرا المصرية.

وغنى تامر أغنية بعنوان "روح البحر"، حيث قام بتركيب مقاطع صوتية من الأغنية بصوت الفنان الراحل محمد رحيم، كان سجلها قبل وفاته، ليقدمها كـ ديو بينهما، خاصة أنها آخر ما لحنه ووزعه رحيم لـ تامر، الأغنية من تأليف الشاعر محمود صلاح، وأقيم الحفل برعاية وزارة الثقافة وبقيادة د. أحمد فؤاد هنو ود. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين تحت عنوان "ليلة حب وتكريم محمد رحيم".