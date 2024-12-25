شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان وجنات يلتقيان فى حفل بالقاهرة الجديدة يوم 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفنان بهاء سلطان والفنانة جنات بجمهورهما فى حفل غنائى ضخم بمنطقة القاهرة الجديدة يوم 7 يناير، تزامنا مع احتفالات الأعياد ويقدم كل منهما باقة مميزة من أغانيهما التى اشتهرا بها قديما وحديثا، وهذه هى المرة الأولى التى يلتقيا سويا فى حفل واحد، ويقدم الحفل الإعلامى خالد عليش.

يذكر أن الفنان بهاء سلطان أعرب عن سعادته البالغة لحالة الانتعاشة الفنية والنجاحات التي يعيشها خلال الأيام الأخيرة، وقال لـ"الخليج 365" فى تصريحات خاصة: "بصراحة أنا بعمل اللى عليا والتوفيق والنجاح من عند الله".

وأشار إلى أن نجاح أغنية "أنا من غيرك" التى طرحت من أجل الترويج لفيلم "الهوى سلطان" كان مذهلاً ويدل على ذلك وصولها إلى 15 مليون مشاهدة خلال شهر واحد، وأضاف: "توقعت نجاحها لكن ليس بهذا الشكل الكبير".

وأكد أن أعماله مع حمدى بدر دائمًا تكون وشها خير عليه مضيفًا أنه يتفاءل دائمًا بالتعاون معه وأنه يثق فى اختياراته.

أما جنات فانتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة تقدمها على طريقة الديو مع النجم محمد نور تحمل اسم "فيلم رومانسى" من كلمات أحمد علاء الدين وألحان محمد نور وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها في بداية العام الجديد.

وأعربت جنات لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالتعاون مع محمد نور فى "فيلم رومانسى" متمنية أن أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، حيث تحمل طابع الرومانسية وتقدمها بشكل جديد، معربة عن سعادتها أيضًا بالتعاون مع صناع الأغنية.