شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فى استوديوهات الدراما.. روجينا ونيللى كريم وإيمى سمير غانم وحسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت استوديوهات الدراما انتعاشة جديدة ببدء تصوير دفعة من مسلسلات رمضان 2025، حيث بدأ تصوير مسلسل "عقبال عندكم" بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، الذى يخوضان به منافسات رمضان 2025.

وتعود إيمى سمير غانم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، بينما تواجد حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائيتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

بينما بدأت النجمة نيللي كريم تصوير مسلسل "جاني في المنام" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2025، وهو الاسم الجديد الذى تم الاستقرار عليه حتى الآن بعدما كان له اسم مؤقت "ناقص ضلع"، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب – سعدى جوهر".

وبدأ المخرج محمد شاكر خضير اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "جانى في المنام" فى إحدى المناطق الشعبية بحضور غالبية نجوم العمل.

بينما بدأت النجمة روجينا في تصوير مسلسلها "حسبة عمري" الذى تنافس به الفنانة روجينا في موسم رمضان 2025، وهو من تأليف محمود عزت وفكرة وإخراج مى ممدوح.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.