شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صادق "حدوتة" يشارك فى فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الممثل الشاب محمود صادق، المعروف بلقب "حدوتة"، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "سيكو سيكو"، والذي من المقرر أن يُعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

الفيلم يحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا، ويعد خطوة جديدة في مسيرة "حدوتة"، الذي يحاول إثبات نفسه كواحد من الأسماء الصاعدة في السينما المصرية.

فيلم "سيكو سيكو" يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا والشباب، ويتناول العمل قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التى تستعرض تحديات الحياة اليومية في قالب خفيف وممتع.

وصرح "حدوتة" قائلا: "أنا متحمس جدًا لهذا الفيلم، لأنه يقدم فكرة جديدة ومختلفة، والجمهور سيحب الأجواء الخفيفة والمضحكة، وأنا سعيد بمشاركتي في عمل يناسب أجواء العيد".

ويتوقع حدوتة أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، يضاف إلى نجاحاته السابقة في أدواره الكوميدية المميزة، حيث سيصل الفيلم إلى دور العرض في موسم عيد الفطر ليكون أحد الأفلام المنتظرة لإضفاء البهجة على الجمهور خلال الإجازة.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.