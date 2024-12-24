شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفات لشخصية عادل عزوز فى وتر حساس من الندالة للجدعنة والان مع تفاصيل الخبر

حقق مسلسل وتر حساس نجاحًا كبيرًا منذ الحلقة الأولى، حيث يناقش الجمهور أحداثه بشكل مكثف عبر مواقع التواصل، ومع تصاعد الأحداث لفتت شخصية مختار الانتباه، التي يلعبها عزوز عادل، ومن صفات الشخصية ما يلى:



عزوز عادل

- ندل: لأنه تخلى عن فرح ورفض الزواج منها وضغط عليها إلى أن أصبح سببا من أسباب موتها.

- جدع: لأنه ظل يدعم ابن عمته للحصول على حق فرح وللإيقاع بمازن.

- شقيان: صاحب صانعة، حيث يعمل فى ورشة لنفخ الزجاج مع ابن عمته.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.